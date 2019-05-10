Шахтер – Александрия: прогноз букмекеров на матч УПЛ
"Шахтер" в матче против "Александрии" может сделать очередной шаг к чемпионству. Но и "Александрия", которая идет на третьем месте, не такая простая команда, что продемонстрировал предыдущий матч против "Динамо". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в матче 11 мая.
Прогноз на матч "Шахтер" – "Александрия
За пять туров до окончания чемпионата страны в Премьер-Лиге и "Шахтер", и "Александрия" находятся всего в нескольких шагах от выполнения своих целей в нынешнем сезоне. Так, подопечным Паулу Фонсеки надо набрать всего 7 очков во втором круге турнира, чтобы в очередной раз завоевать комплект золотых медалей. А команде Владимира Шарана необходимо взять еще меньше – 6 очков, и тогда они впервые в своей истории поднимутся на бронзовую ступеньку пьедестала почета.
Читайте также: Динамо – Заря: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины
Прогноз William Hill
"Александрия" последний раз побеждала "Шахтер" в 2017 году. Коэффициент на то, что они повторят позапрошлогодний успех – 10:00. Победу "горняков" букмекеры оценили коэффициентом 1,25. Ничья – 5,00.
Коэффициент на то, что в матче обе команды забьют, и тотал голов будет больше, чем два – 3,00. На то, что две команды забьют по голу – 9,00.
Прогноз PariMatch
"Шахтер" является однозначным фаворитом противостояния. Коэффициент на их победу в матче с "горожанами" – 1,28. А вот на победу гостей из Александрии букмекер дает коэффициент 11. Ничейный результат в матче, который состоится в Харькове, – 5,50.
Коэффициент на то, что "Шахтер" выиграет оба тайма в матче – 2,75. Коэффициент на победу "Александрии" хотя бы в одном из таймов – 4,70.
Прогноз 1xbet
В предыдущем матче между этими командами "горняки" одержали минимальную победу – 1:0. Коэффициент на то, что "Шахтер" снова победит александрийцев с таким счетом – 6. Если же "Александрии" удастся отстоять ничью 0:0 – 12,5.
Поединок 28-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу, 11 мая. Начало игры в 19:30. Результат матча читайте на сайте Спорт24.
Выбор редакции
-
Ярмоленко восстановился после травмы и тренируется с командой, – тренер "Вест Хэма"сегодня , 17:15
-
Стал известен гонорар Василия Ломаченко за чемпионский бой против Люка Кэмпбелласегодня , 12:20
-
9 место на медали "Арнольд Классик" меня раздражает и мотивирует, – стронгмен Павел Кордиякасегодня , 10:00