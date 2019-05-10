Шахтер – Александрия: прогноз букмекеров на матч УПЛ

"Шахтер" в матче против "Александрии" может сделать очередной шаг к чемпионству. Но и "Александрия", которая идет на третьем месте, не такая простая команда, что продемонстрировал предыдущий матч против "Динамо". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в матче 11 мая.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Александрия

За пять туров до окончания чемпионата страны в Премьер-Лиге и "Шахтер", и "Александрия" находятся всего в нескольких шагах от выполнения своих целей в нынешнем сезоне. Так, подопечным Паулу Фонсеки надо набрать всего 7 очков во втором круге турнира, чтобы в очередной раз завоевать комплект золотых медалей. А команде Владимира Шарана необходимо взять еще меньше – 6 очков, и тогда они впервые в своей истории поднимутся на бронзовую ступеньку пьедестала почета.

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Прогноз William Hill

"Александрия" последний раз побеждала "Шахтер" в 2017 году. Коэффициент на то, что они повторят позапрошлогодний успех – 10:00. Победу "горняков" букмекеры оценили коэффициентом 1,25. Ничья – 5,00.

Коэффициент на то, что в матче обе команды забьют, и тотал голов будет больше, чем два – 3,00. На то, что две команды забьют по голу – 9,00.

Прогноз PariMatch

"Шахтер" является однозначным фаворитом противостояния. Коэффициент на их победу в матче с "горожанами" – 1,28. А вот на победу гостей из Александрии букмекер дает коэффициент 11. Ничейный результат в матче, который состоится в Харькове, – 5,50.

Коэффициент на то, что "Шахтер" выиграет оба тайма в матче – 2,75. Коэффициент на победу "Александрии" хотя бы в одном из таймов – 4,70.

Прогноз 1xbet

В предыдущем матче между этими командами "горняки" одержали минимальную победу – 1:0. Коэффициент на то, что "Шахтер" снова победит александрийцев с таким счетом – 6. Если же "Александрии" удастся отстоять ничью 0:0 – 12,5.

Поединок 28-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу, 11 мая. Начало игры в 19:30. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

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