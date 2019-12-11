Шахтер-Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов

Последний матч группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против "Аталанты" в Харькове. Игра состоится в среду, 11 декабря. В этом матче определится, сумеют ли "горняки" выйти в плей-офф турнира. Обо всем самом важном и интересном – в материале Спорт24.

Шахтер – Аталанта: главное

Что: матч группового этапа Лиги чемпионов

Где: Харьков, стадион "Металлист"

Когда: среда, 11 декабря, 19:55

Трансляция: канал "Футбол 2", видеосервис Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24.

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Чем важен этот матч

Именно в этом матче может определиться вторая команда, которая выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Шансы на выход сохраняет как "Шахтер", так и "Аталанта". При этом обе команды могут не попасть в плей-офф, если в параллельном матче загребское "Динамо" дома обыгрывает "Манчестер Сити", а "Шахтер" не сумеет обыграть "Аталанту". Поэтому "горнякам" нужно обязательно побеждать, чтобы не зависеть от других команд.

А что ожидают букмекеры

Несмотря на то, что "Шахтер" играет дома, он не является фаворитом. В целом шансы обеих команд равны – коэффициенты на их победу в среднем 2,5-2,6.

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Как команды сыграли между собой в предыдущем матче

Первый матч между этими командами в Милане на знаменитом стадионе "Джузеппе Меацца" (там "Аталанта" проводит матчи Лиги чемпионов) выдался весьма драматичным. Сначала Иличич не забил пенальти. Однако после этого Сапата таки открыл счет в игре (к слову, оба игроков не сыграют в Харькове). И еще до перерыва "Шахтер" сравнял счет благодаря голу Мораеса.

И когда казалось, что матч закончится вничью, Луиш Каштру сделал несколько неожиданную замену. На третьей компенсированной минуте он выпустил правого защитника Додо вместо Болбата. И уже через минуту игрок сделал невероятный рывок, в итоге отдав результативный пас на Соломона, точный удар которого и принес победу "горнякам".

Видеообзор матча Аталанта – Шахтер

В каком состоянии команды подходят к этой игре

Обе команды победили в своих чемпионатах накануне. "Шахтер" не имел особых проблем в дерби против донецкого "Олимпика", забив трижды.

Видеообзор матча Шахтер – Олимпик

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Три гола забила и "Аталанта". При этом один из точных ударов на счету украинца Руслана Малиновского. Однако "бергамаски" спасли победу в матче против "Вероны" аж на 90+3 минуте.

Видеообзор матча Аталанта – Верона

Слово тренерам

Я считаю, что у "Шахтера" больше шансов на итоговый успех, хотя бы потому, что "Шахтер" выше в турнирной таблице чем "Аталанта". "Шахтер" может не рисковать в завтрашней игре и не обязан играть на победу, в отличие от нас. Нам нужны только 3 очка. Поэтому я считаю, что шансы "Шахтера" на проход немного выше,

– заявил тренер "Аталанты" Гасперини.

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"Обе команды хотят пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Думаю, шансы абсолютно одинаковые – 50 на 50. Должна быть очень интересная встреча замечательных команд с сильными футболистами. Борьба будет идти до самого конца", – убежден тренер "Шахтера" Каштру.

Изюминка матча

Капитаном "Аталанты" является Алехандро Гомес. Аргентинец в сезоне 2013/14 выступал за харьковский "Металлист". Поэтому стадион, на котором состоится этот матч был для него родным. Тогда еще за "Металлист" выступал Марлос, который сейчас является игроком "Шахтера".

Ну и не следует забывать, что Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту", является воспитанником "Шахтера".