Шахтер – Динамо: где смотреть матч Кубка Украины

"Шахтер" или "Динамо" покинут Кубок Украины уже на стадии 1/4 финала, поскольку в очном матче будут разыгрывать путевку в полуфинал. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Домашние матчи "Шахтера" показывают в Украине на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 1" можно будет посмотреть поединок.

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Начало трансляции со стадиона – в 16:55. Сама игра начнется в 17:00. Также матчу будет предшествовать программа "Студия Live", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Динамо" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

На данный момент "Шахтер" является рекордсменом по победам в Кубке Украины. "Горняки" 12 раз выигрывали турнир. В активе киевлян 11 побед. Кто пройдет в полуфинал – читайте на сайте Спорт24.

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