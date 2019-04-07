Шахтер – Динамо: где смотреть матч Кубка Украины

25 Читати новину українською
Шахтер – Динамо: где смотреть онлайн матч Кубок Украины 2019
Шахтер – Динамо где смотреть

"Шахтер" или "Динамо" покинут Кубок Украины уже на стадии 1/4 финала, поскольку в очном матче будут разыгрывать путевку в полуфинал. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Домашние матчи "Шахтера" показывают в Украине на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 1" можно будет посмотреть поединок.

Читайте также: Шахтер – Динамо прогноз букмекеров на матч Кубка Украины

Начало трансляции со стадиона – в 16:55. Сама игра начнется в 17:00. Также матчу будет предшествовать программа "Студия Live", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Динамо" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

На данный момент "Шахтер" является рекордсменом по победам в Кубке Украины. "Горняки" 12 раз выигрывали турнир. В активе киевлян 11 побед. Кто пройдет в полуфинал – читайте на сайте Спорт24.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
В Украине могут состояться досрочные президентские выборы: эксперт назвал причину
сегодня
2971
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Барселона" в большинстве победила "Атлетико": видео
сегодня 12:13 "Барселона" в большинстве победила "Атлетико": видео
35
Конор МакГрегор: история успеха
6 апреля 18:30 Конор МакГрегор: история успеха
Олена Кандяк 23
НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
5 апреля 12:31 НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
383
"Десна" на выезде обыграла "Олимпик": видео
6 апреля 16:09 "Десна" на выезде обыграла "Олимпик": видео
86
"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и вернул первое место в АПЛ: видео
6 апреля 10:06 "Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и вернул первое место в АПЛ: видео
38
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук