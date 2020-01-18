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"Шахтер" хочет пригласить спортивного директора из европейского топ-клуба

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Даниэле Праде / Getty Images

Донецкий "Шахтер" хочет пригласить на работу в клуб спортивного директора итальянской "Фиорентины" Даниэле Праде.

Представитель "горняков" уже встретился с 52-летним итальянским специалистом, сообщает издание Tuttomercatoweb.com.

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Контракт с функционером "фиалок" продолжают ежегодно, и нынешний догоговор действителен до конца текущего футбольного сезона.

Праде вернулся в "Фиорентину" летом прошлого года, а "фиалки" за время его работы подписали контракт с Франком Рибери. На сегодняшний день итальянский клуб занимает 14 место в таблице Серии А.

Ранее Праде работал на аналогичной должности в "Роме" с 2004-го по 2011 год, а также был техническим директором "Удинезе" и "Сампдории".

Футболисты "Шахтера" же 17 января вышли из отпуска. Чемпион Украины отправится на первый турецкий сбор в понедельник, 20 января.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Шахтер
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