"Шахтер" хочет вернуть в клуб аргентинского форварда

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Густаво Бланко-Лещук вернется в "Шахтер"
Густаво Бланко-Лещук вернется в "Шахтер" / ФК "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук, который нынешний сезон провел в аренде в "Малаге", летом вернется в донецкий клуб.

Об этом сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

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Форвард в прошлом сезоне сыграл за "Малагу" 39 матчей (9 голов, 6 ассистов), а его команда заняла в итоговой таблице Сегунды 4 место и теперь поборется за повышение в классе в матчах плей-офф.

Аргентинец отыграл в Украине лишь по одному сезону в "Карпатах" и "Шахтере", однако имеет украинские корни.

Спорт 24 писал, что в марте Бланко-Лещук сообщил, что около полутора лет находится в процессе получения украинского паспорта.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Шахтер
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