"Шахтер" и "Динамо" определились с формой на матч Лиги чемпионов

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"Шахтер" в матче против "Динамо" сыграет в основной форме
"Шахтер" в матче против "Динамо" сыграет в основной форме / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" сегодня, 22 октября сыграет матч Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Матч состоится в Харькове и начнется в 19:55.

На этот матч "горняки" выйдут в основной форме – оранжевых футболках и черных шортах. Вратарь "Шахтера" будет в бирюзовом".

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Форма "Шахтера" на матч Лиги чемпионов

Относительно их соперников, то игроки "Динамо" будут в гостевом варианте формы – ярко-зеленой. Их голкипер будет в черном.


Форма загребского "Динамо" на матч Лиги чемпионов

 К слову: Шахтер – Динамо (Загреб): прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" (Загреб) начнется в 19:55. Текстовая онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Лига чемпионов Спорт Новости Спорта Шахтер
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