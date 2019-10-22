"Шахтер" и "Динамо" определились с формой на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сегодня, 22 октября сыграет матч Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Матч состоится в Харькове и начнется в 19:55.

На этот матч "горняки" выйдут в основной форме – оранжевых футболках и черных шортах. Вратарь "Шахтера" будет в бирюзовом".

Читайте также: Шахтер – Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов



Форма "Шахтера" на матч Лиги чемпионов

Относительно их соперников, то игроки "Динамо" будут в гостевом варианте формы – ярко-зеленой. Их голкипер будет в черном.



Форма загребского "Динамо" на матч Лиги чемпионов

К слову: Шахтер – Динамо (Загреб): прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" (Загреб) начнется в 19:55. Текстовая онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.