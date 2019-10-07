"Шахтер" и Parimatch Foundation запускают тренировки по футболу для детей с инвалидностью

Parimatch Foundation, который является одним из главных меценатов украинского спорта, стал партнером фонда Shakhtar Social. Фонды запустили совместно занятия по футболу для 120 детей с инвалидностью в рамках работы своих проектов – соответственно "Да, я могу" и "Давай, играй!".

Инклюзивные тренировки для детей будут проходить в четырех городах: Харькове, Киеве, Полтаве и Львове. В каждом из них будут функционировать 2 группы по 15 детей с ментальными и физическими нарушениями развития. Причем, если для Киева и Харькова группы при поддержке Parimatch Foundation стали дополнительными, то во Львове и Полтаве впервые будут запущены занятия по футболу для детей с инвалидностью.

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Открытие проекта состоялось 5-го октября в Киеве на площадке гимназии "Гимназия А+". На мероприятии присутствовали игроки "Шахтера" Николай Матвиенко и Сергей Болбат, а также представители Parimatch Foundation. Футболисты провели с детьми тренировку, показали несколько секретов футбольного мастерства и не отказали никому в автографах и совместных фото.

"У Shakhtar Social и Parimatch Foundation одно видение будущего. Мы создаем условия, чтобы дети, независимо от физических и ментальных способностей, могли играть в футбол. С тренерами, необходимым инвентарем и оборудованием, а главное – бесплатно", – прокомментировала старт партнерства директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Футболисты пообещали чаще посещать тренировки детей. В рамках работы проекта предусмотрено, что мастер-классы с участием игроков первой команды "Шахтера" пройдут в каждом из четырех городов.

"Для Parimatch Foundation развитие спорта для детей с инвалидностью является одним из важнейших приоритетов. В рамках программы "Да, я могу!" это уже второй проект помощи талантливым детям с инвалидностью. Совместно с Shakhtar Social мы делаем футбол массовым и доступным для всех категорий детей. Это и есть ключевая миссия проекта", – отметил представитель Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра.

В рамках инициативы уже более 3500 детей, мальчиков и девочек получили возможность постоянно заниматься футболом. Желающие заниматься футболом в инклюзивных группах могут обратиться в Shakhtar Social по электронной почте [email protected]