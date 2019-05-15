Шахтер – Ингулец: анонс финального матча Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" и "Ингулец" сойдутся в главном матче Кубка Украины сезона 2018/2019. Это поединок двух украинских лиг. "Шахтер" – это гранд украинского футбола, который на внутренней арене уже всем все доказал. "Ингулец" – это новый украинский клуб, который только начинает свой путь к признанию.

Шахтер – Ингулец. Главное

Что: Финал Кубка Украины

Где: Славутич-Арена, Запорожье

Когда: среда, 15 мая, 21:00

Трансляция: телеканал "Футбол 2", текстовая трансляция – Спорт24

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Перед матчем

Обе команды перед финальным противостоянием сыграли изнурительные поединки. В пятницу, 10 мая, команда из села Петрово провела поединок Первой лиги против "Оболонь-Бровар". "Ингулец" сумел одержать волевую победу со счетом 3:2. В свою очередь донецкий "Шахтер" в 28-туре чемпионата Украины в Харькове обыграл "Александрию". "Горняки" только во втором тайме вырвали победу благодаря голу Жуниора Мораеса.

Благодаря победе в матче с "Александрией" дончане в следующем матче чемпионата против "Зари" могут оформить чемпионство. Для этого донецкому клубу нужно победить или надеяться, что свой матч не выиграет "Динамо".

"Ингулец" не имеет шансов в следующем сезоне играть в Премьер-лиге Украины. Скромный клуб, которому всего шесть лет, в Первой лиге занимает седьмую ступеньку и не сможет догнать лидеров, которые поборются за путевку в УПЛ. В то же время "Ингулец", если выиграет Кубок, то в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

Шахтер

"Шахтер" к матчу против "Ингульца" подходит практически без кадровых потерь. Команде не поможет Марлос, который перенес операцию. Хотя бразильский украинец провел полную тренировку перед игрой. Для "Шахтера" это 19-й финал и в 12 матчах дончане праздновали победу. Это является рекордом турнира, и "Шахтер" может его обновить.

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В то же время наставник донецкого клуба переживает, что его игроки могут недооценить скромный "Ингулец", поскольку команда выступает в Первой лиге. Как известно, на пути к финалу "Ингулец" выбил "Мариуполь", "Карпаты" и "Зарю" – все представители УПЛ.

Ингулец

Без кадровых потерь к финальному противостоянию в Запорожье и подходит "Ингулец". К поединку с "Шахтером" успел восстановиться капитан команды Владислав Лупашко. Следовательно, клуб из села Петрово в полной боевой готовности.

Во время тренировочного процесса в "Ингульце" акцентировали внимание на психологической подготовке. Команда не имеет опыта участия в поединках такого уровня и с такими соперниками. Как известно, "Шахтер" представлял Украину в еврокубках, где, в частности, играл против действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити".

Слово тренерам

"Не скрою, для меня это стало сюрпризом ("Ингулец" вышел в финал, – Спорт24), ведь в полуфинале они играли с "Зарей", на домашнем стадионе которого и состоится финал. Я, как и многие, ожидал, что именно "Заря" будет в решающем матче. Однако "Ингулец" победил, и, повторюсь, если они выиграли полуфинал, то хорошо поработали.

Кубок – это Кубок. Наш случай – не единственный: в разных странах были ситуации, когда клуб из второго дивизиона проходил в финал и даже добывал трофей. Кстати, последний раз я со своей командой вылетал из Кубка уже давно – четыре года не проиграю ни одного кубкового матча. Однако прекрасно помню, что, когда я был в "Пасуш-ди-Феррейре", нас выбил соперник из Второй лиги. Это было в последний раз, когда я уступил в Кубке", – сказал наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

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"Переживаем максимально положительные эмоции. Для нашей команды это новый вызов. Нам очень приятно, что мы находимся здесь, в этом прекрасном городе, и можем принять участие в таком важном для нас событии. Это Кубок Украины.

Мы понимаем, что нам предстоит сыграть серьезный матч с очень серьезным соперником. Наверное, самый титулованный соперник. Действующий чемпион Украины, обладатель Кубка Украины. Поэтому мы все прекрасно понимаем, но мы наслаждаемся этим моментом, эмоциями, положительными эмоциями. Ребята уже совершили подвиг, достигнув финальной стадии. Поэтому максимально положительные эмоции", – резюмировал наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко.

Прогноз

По мнению букмекеров, "Шахтер" является явным фаворитом финального поединка. "Горняки" 12 раз выигрывали турнир и должны сделать это снова. Победа в Кубке, а также завоевание чемпионства в чемпионате позволит "Шахтеру" третий год подряд оформить так называемый золотой дубль.

По мнению Спорт24, "Ингулец" не сможет помешать "Шахтеру" одержать победу в Кубке Украины. Донецкий клуб переигрывает "Ингулец" на классе, одержав победу в более чем два мяча.

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