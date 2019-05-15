Шахтер – Ингулец: где смотреть онлайн финальный матч Кубка Украины

1686 Читати новину українською
Шахтер - Ингулец где смотреть онлайн 15.05.2019 - Кубок Украины по футболу 2019
Шахтер – Ингулец: где смотреть онлайн финальный матч Кубка Украины / shakhtar.com

Для "Ингульца" это первый финал Кубка Украины в истории. Если скромная команда выигрывает, то в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. Победа для "Шахтера" будет означать, что они оформят "золотой дубль". Посмотреть финальный поединок можно будет онлайн и по телевидению.

Финальный матч Кубка Украины "Шахтер" – "Ингулец" болельщикам покажет телеканал "Футбол 2".

Читайте также: Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция финала Кубка Украины

Начало трансляции со стадиона – в 20:55. Сама игра начнется в 21:09. Также матчу будет предшествовать программа "Студия Live", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Ингулец" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. Можно оформить месячный абонемент за 89 гривен.

Читайте также: Шахтер – Ингулец прогноз букмекеров на финал Кубка Украины

Матч "Шахтер" – "Ингулец" состоится в среду, 15 мая. Начало матча – в 21:00. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину
сегодня
6605
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
сегодня 15:06 На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
21
Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
сегодня 14:19 Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
37
"Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
сегодня 13:54 "Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
82
"Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
сегодня 12:31 "Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
82
Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
15 мая 22:20 Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
99
Новости
Больше новостей
Залиште відгук