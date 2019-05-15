Шахтер – Ингулец: где смотреть онлайн финальный матч Кубка Украины

Для "Ингульца" это первый финал Кубка Украины в истории. Если скромная команда выигрывает, то в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. Победа для "Шахтера" будет означать, что они оформят "золотой дубль". Посмотреть финальный поединок можно будет онлайн и по телевидению.

Финальный матч Кубка Украины "Шахтер" – "Ингулец" болельщикам покажет телеканал "Футбол 2".

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Начало трансляции со стадиона – в 20:55. Сама игра начнется в 21:09. Также матчу будет предшествовать программа "Студия Live", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Ингулец" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. Можно оформить месячный абонемент за 89 гривен.

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Матч "Шахтер" – "Ингулец" состоится в среду, 15 мая. Начало матча – в 21:00. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24.

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