Шахтер – Ингулец: прогноз букмекеров на финал Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" и "Ингулец" сыграют в финале Кубка Украины. "Горняки" являются фаворитом в противостоянии с клубом из Первой лиги и попытаются выиграть Кубок Украины в тринадцатый раз. Букмекеры оценили шансы команд на победу.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Ингулец"

Финал Кубка Украины – не место, где можно недооценивать соперников. Так что вряд ли стоит ожидать, что "Шахтер" выйдет на игру против "Ингульца" без боевого настроя. Ведь "оранжево-черные" имеют возможность в этом сезоне в очередной раз оформить золотой дубль – положить медали чемпионата в кубок.

Но и "Ингулец" не такая простая команда, как кажется на первый взгляд. Команда это доказала, обыграв трех представителей УПЛ – "Мариуполь", "Карпаты" и "Зарю". Но стоит отметить, что эти матчи клуб проводил на своем поле (за исключением игры против "Карпат", которую пришлось играть в соседней Александрии). А матч против "Шахтера" будет на нейтральном поле – в Запорожье.

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Стоит ожидать ожесточенной борьбы со стороны "Ингульца". Но больше шансов на победу именно у "Шахтера". В состиаве "горняков" больше высококачественных игроков, которые могут самостоятельно решать судьбу матча. И они сыграют в финале.

К слову, ни одна из букмекерских контор не верит в победу "Ингульца" слишком сильно. Если коэффициенты на победу "Шахтера" колеблются в районе 1,09–1,13, то на их соперников – от 15,50 до 20,00.

Прогноз PariMatch

Эксперты PariMatch принимают ставки на победу "Шахтера" в этом матче с коэффициентом 1,10. На то, что "Ингулец" все же сотворит сенсацию и победит в этом матче, – 18,00. Ничья в основное время – 10,75.

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Что касается итоговой победы, то шансы "Шахтера" – 1,02, у "Ингульца" – 15,00.

И даже если матч дойдет до серии пенальти, то и здесь шансы "оранжево-черных" выше – 18,00 против 35,00 у "Ингульца".

Букмекеры также ожидают немалое количество голов. Ставка на "тотал матча более 3,5" составляет 1,88. "Менее 3,5" – 1,93.

Прогноз 1xbet

Букмекеры 1xbet оценили шансы "Ингульца" победить в этом матче показателем в 20,00. Победа "Шахтера" – 1,13. Ничья в матче в основное время – 9,1.

Относительно шансов на получение Кубка Украины, то коэффициент на "Шахтер" – 1,04. Ставка на "Ингулец" имеет коэффициент 11,00.

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Относительно голов, то эксперты не слишком верят в то, что обе команды забьют. Коэффициент на то, что игроки "Шахтера", и "Ингульца" отметятся в этой встрече – 2,17. Что такого события не будет – 1,69.

Прогноз "Фаворит спорт"

Их эксперты прогнозируют победу "Шахтера" с коэффициентом 1,10. Победа "Ингульца" – 18,00. Ничья – 10,75.

Победа "Шахтера" в кубке Украины – 1,02. На то, что трофей отправится в Петрово – 15,00.

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Выше шансы "Шахтера" победить и в дополнительное время или в серии пенальти. Что касается экстра-тайма, то шанс "горняков" победить – 12,00. Шансы "Ингульца" – 30,00. В серии пенальти коэффициент на победу дончан – 18,00, "Ингульца" – 35,00.

Матч финала Кубка Украины "Шахтер" – "Ингулец" состоится в среду, 15 мая. Начало встречи в 21:00. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.