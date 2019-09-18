Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов домашним матчем против "Манчестер Сити". Все, что стоит знать про этот матч, который состоится в среду, 18 сентября, – в анонсе Спорт24.

Шахтер – Манчестер Сити. Главное

Что: матч группового этапа Лиги чемпионов

Где: Харьков, ОСК "Металлист"

Когда: среда, 18 сентября, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 2", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24

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Чем важен и интересен этот матч

Всем. "Шахтер" снова стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. При этом жребий уникальным образом сводил чемпионов Украины и Англии в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы 3-й год подряд. Шахтер" и "Манчестер Сити" прекрасно изучили друг друга еще после первых встреч в 2017-м, а вообще соперники уже по 2 раза играли в Харькове и Манчестере.

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А что говорит статистика?

При этом статистика в этом матче как на стороне "Шахтера", так и против него. "Шахтер" участвует в групповом раунде Лиги чемпионов в 14-й раз, и в 6 случаях свой путь начинал с выигрыша ("Селтик", "Базель", "Партизан", "Нордшелланд", "Реал Сосьедад", "Наполи"), а дважды – с ничьей ("Атлетик", "Хоффенхайм").

Относительно матчей против "Манчестер Сити", то у "Шахтера" негативная статистика: одна победа и три поражения. А разница забитых и пропущенных голов составляет 2:12

Не лучше "горняки" играют и против команд Хосепа Гвардиолы. Они провели 11 матчей против клубов этого тренера за 11 сезонов. Пять из этих матчей против "Барселоны", два с "Баварией", и четыре с "Мансити".

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Что стоит знать о "Манчестер Сити"

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" выиграл все национальные трофеи: Премьер-лигу, Кубок, Суперкубок и Кубок лиги. Однако добраться до финала в Лиге чемпионов "горожанам" пока не удавалось, хотя 6 лет подряд они регулярно выходят в плей-офф.

За год команда почти не изменилась: влился в основу центральный хавбек Родри, пришли крайние защитники Жоау Канселу и Анхелиньо (а основные на этих позициях Кайл Уокер и Александр Зинченко), вместе с тем "Сити" попрощался с Венсаном Компани, Эльякимом Мангала, Данило и Фабианом Делфом. У Хосепа Гвардиолы были некоторые кадровые проблемы из-за травм центральных защитников, но сейчас в лазарете только Ляпорт, а Отаменди, Стоунз и при необходимости Фернандиньо готовы играть на этой позиции.

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Как команды подходят к этому матчу

"Манчестер Сити" очень мощно стартовал в новом сезоне. После победы над "Ливерпулем" в Суперкубке в серии пенальти "Сити" разгромил в АПЛ "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко 5:0. Правда после этого довольствовался ничьей с "Тоттенхэмом" 2:2. Однако впоследствии снова победил – "Борнмут" 3:1 и "Брайтон" 4:0. И уже перед матчем против "Шахтера" "горожане" потерпели неожиданное поражение в матче с "Норвичем" 2:3.

"Шахтер" же в этом сезоне проиграл лишь один матч – "Динамо" за Суперкубок. Зато в чемпионате Украины "горняки" одержали 7 побед в 7 турах, и с отрывом возглавляют таблицу чемпионата Украины. Непросто пришлось в минувший уик-энд после паузы на матче сборных, но при отсутствии главного тренера Луиша Каштру команда проявила характер и добилась максимального результата с "Зарей" 4:3. Решающим дублем во втором тайме отметился Жуниор Мораес, у которого теперь 7 голов в 7 играх УПЛ. При этом результативным пасом на 87-й минуте отличился новичок команды Евгений Коноплянка.

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Участие в поединке с "Манчестер Сити" Тайсона, который в субботу получил сотрясение мозга на футбольном поле, остается под вопросом. Игрок тренируется в защитном шлеме.

Также последние встречи из-за травмы пропустил Давид Хочолава.