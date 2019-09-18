Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов матчем против английского "Манчестер Сити". Текстовая онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Это уже пятая очная встреча команд за последние два года. "Шахтер" и "Манчестер Сити" в третий раз подряд попадают в одну группу Лиги чемпионов. И если первый раз "горняки" выиграли дома у соперников, то остальные три матча закончились победой "горожан". При этом за эти три матча "Шахтер" не забил ни одного гола, а однажды проиграл на выезде 6:0.

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Сам матч в Харькове на ОСК "Металлист" начнется в 22:00.