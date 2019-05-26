"Шахтер" разгромил "Мариуполь", забив четыре гола: видео

Донецкий "Шахтер" уже стал чемпионом Украины. А "Мариуполю" надо было добывать очки в матче в воскресенье, 26 мая. Ведь команда борется за четвертое место в чемпионате Украины. Но "горняки" разгромили соперников, а Дентиньо оформил хет-трик.

Шахтер – Мариуполь 4:0

Голы: Дентиньо, 52, 57, 80, Тете, 78

Обе команды вышли на этот матч в необычных составах. Однако если у "Шахтера" некоторые бразильцы (Исмаили, Тайсон, Нем) досрочно отправились в отпуск, то у "Мариуполя" на ротацию были другие причины. Согласно договоренностям между клубами, арендованные игроки не могут принимать участия в матчах против "Шахтера". Поэтому "Мариуполю" даже не хватило игроков для полной заявки на матч.

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Первый тайм закончился без голов. "Шахтер" не слишком стремился атаковать, а "Мариуполь" не мог пройти защиту "горняков". Хотя Тете мог выводить свою команду вперед. Но Гальчук справился с его ударом.

Все самое интересное произошло во втором тайме. Вскоре после возобновления игры Детиньо открыл счет во встрече. Через пять минут бразилец оформит дубль.

Третий гол в ворота "Мариуполя" забил Тете. Перед этим бразилец опасно пробивал под перекладину, но Гальчук спас. И на семьдесят восьмой минуте таки отправил мяч в ворота после прострела Бутко.

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Правда перед этим "Мариуполь" имел возможность вернуть один гол. Но мяч после удара Путри попал в штангу, после чего прокатился по линии ворот. Пересечь ее он не успел.

Довершил разгром "Мариуполя" все тот же Дентиньо. Ему тоже ассистировал Бутко, а бразилец пробил головой.

"Шахтер" уверенно победил "Мариуполь" и обострил борьбу за четвертое место. Теперь азовцам следует выигрывать дома у "Зари", чтобы подняться на четвертое место.