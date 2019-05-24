Шахтер – Мариуполь: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

"Шахтер" уже стал чемпионом Украины, поэтому для донецкого клуба игра не имеет турнирного значения. В то же время "Мариуполь" ведет борьбу за четвертое место и вынужден побеждать. Букмекеры оценили шансы команд на победу.

Прогноз на матч Шахтер – Мариуполь

Досрочное чемпионство позволяет наставнику "Шахтера" Паулу Фонсека дать шансы проявить себя резервным игрокам, что он сделал в игре с "Динамо". Очевидно, что ротация основного состава будет и в матче с "азовцами", который состоится в Харькове. Это последний домашний матч для донецкого клуба в сезоне, поэтому "горняки" будут стремиться порадовать своих поклонников.

В свою очередь "Мариуполь", который гарантировал себе участие в квалификации Лиги Европы, ведет борьбу с "Зарей" за четвертую позицию, поскольку "Александрия" гарантировала себе бронзу. "Мариуполю" будет сложно играть против "Шахтера", ведь ряд игроков принадлежат донецкому клубу и не смогут сыграть в этом матче.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Шахтер" является очевидным фаворитом противостояния. На победу "горняков" в родных стенах букмекеры дают коэффициент 1,31. Доблесть "Мариуполя" букмекеры оценили в 9,00. Ничья – 5,75.

Последние четыре поединка "Мариуполь" не может забить "Шахтеру". Коэффициент на то, что оба клуба забьют – 1,86. Что нет – 1,88. Коэффициент на то, что дончане победят в 2 мяча – 3,95. Победа "Мариуполя" хотя бы в один гол – 9,75.

Прогноз Pari Match

В Pari Match дают на то, что "Шахтер" победит "азовцев" и не пропустит – 2,10. Победа "Мариуполя" в один мяч – 10,5. На то, что "Мариуполь" забьет "горнякам" впервые за четыре поединка – 1,82. Если же нет – 1,99.

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Если "Шахтер" выиграет оба тайма – 2,46. Коэффициент на то, что "Мариуполю" удастся выиграть оба тайма – 22,0. На сухую победу "Мариуполя" букмекеры дают коэффициент 14,0.

Прогноз Winline

В последнем поединке "Шахтер" победил "Мариуполь" с минимальным счетом 1:0. Коэффициент на победу "горняков" с таким же счетом – 9,09. В Харькове последняя игра между клубами завершилась уверенной победой дончан 2:0. Коэффициент на такой счет в матче – 6,88.

Последний раз "Мариуполю" удавалось отобрать какие-то очки у "Шахтера" еще в 2013 году. Тогда команды разошлись ничьей 1:1. Коэффициент на такой результат – 11. Для "Мариуполя" победа в игре с "Шахтером" может быть историческая. На их победу 1:0 букмекеры дают коэффициент 32.

Поединок 31-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Мариуполь" состоится в воскресенье, 26-го мая. Начало игры в 19:30.