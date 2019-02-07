"Шахтер" может отдать 18-летнего таланта в аренду в один из клубов УПЛ

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Михаил Мудрик может покинуть "Шахтер"
Михаил Мудрик может покинуть "Шахтер" / Фото из открытых источников

18-летний полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик может продолжить карьеру в другом клубе.

"Горняки" хотят отдать Мудрика в аренду в один из клубов украинской Премьер-лиги. Один из вариантов – "Арсенал-Киев", хотя руководство "Шахтера" еще не определилось с командой, сообщает FootBoom.

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Мудрик впервые отправился на сборы с первой командой "горняков" и даже забил дебютный гол в товарищеской встрече с "Карабахом". Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека довольно сдержанно отмечал игру талантливого футболиста, хотя и выделил его прогресс по сравнению с предыдущими матчами.

К слову, 18-летний Михаил Мудрик уже дебютировал за основную команду "Шахтера" в матче Кубка Украины против донецкого "Олимпика", молодой вингер отыграл в матче 21 минуту.

Спорт 24 сообщал, что "Шахтер" рассматривает возможность покупки правого защитника. В сферу интересов "горняков" попал игрок боснийской "Младости" Неманья Николич.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер
Источник: 24 Канал
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