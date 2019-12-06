"Шахтер" может усилиться еще одним бразильским футболистом

Донецкий "Шахтер" следит за 20-летним бразильским полузащитником "Кориантианса" Жандерсоном.

По информации calciomercato.it, у донецкого клуба большая конкуренция в борьбе за 20-летнего вингера, ведь "Рома", "Аталанта", "Монако" и "Уотфорд" также намерены подписать игрока.

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В нынешнем сезоне Жандерсон сыграл в 20 матчах во всех турнирах, отметившись 2 голами и результативной передачей. Transfermarkt оценивает бразильца в 800 тысяч евро. Контракт с "Коринтиансом" рассчитан до конца 2023-го.

После 37 туров бразильского первенства "Коринтианс" занимает седьмое место в таблице и отстает от лидирующего "Фламенго" на 34 очков.

"Горняки", в свою очередь, лидируют в Премьер-лиге и опережают второе "Динамо" на 11 очков.