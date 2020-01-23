"Шахтер" назвал сумму, за которую продаст Матвиенко в "Арсенал"

Донецкий "Шахтер" готов продать защитника Николая Матвиенко лондонскому "Арсеналу". "Горняки" согласятся продать Николая за 35,5 миллиона евро.

"Арсеналу" придется заплатить 30 миллионов фунтов за Николая Матвиенко, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

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Агент украинца Юрий Данченко уже подтвердил переговоры лондонского "Арсенала" с "Шахтером" по трансферу Николая Матвиенко.

"Канониры" хотят приобрести Николая до 1-го февраля, когда закрывается трансферное окно.

Пока не известно, согласится ли "Арсенал" заплатить за Матвиенко свыше 30 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 5 миллионов евро.

Sky Sports сообщает, что "Арсенал" хочет усилить защиту зимой и вел переговоры с игроком "Борнмута" Натаном Аке и защитником "Баварии" Джеромом Боатенгом.

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