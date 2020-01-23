"Шахтер" назвал сумму, за которую продаст Матвиенко в "Арсенал"
Донецкий "Шахтер" готов продать защитника Николая Матвиенко лондонскому "Арсеналу". "Горняки" согласятся продать Николая за 35,5 миллиона евро.
"Арсеналу" придется заплатить 30 миллионов фунтов за Николая Матвиенко, сообщает авторитетное издание Sky Sports.
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Агент украинца Юрий Данченко уже подтвердил переговоры лондонского "Арсенала" с "Шахтером" по трансферу Николая Матвиенко.
"Канониры" хотят приобрести Николая до 1-го февраля, когда закрывается трансферное окно.
Пока не известно, согласится ли "Арсенал" заплатить за Матвиенко свыше 30 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 5 миллионов евро.
Sky Sports сообщает, что "Арсенал" хочет усилить защиту зимой и вел переговоры с игроком "Борнмута" Натаном Аке и защитником "Баварии" Джеромом Боатенгом.
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- В этом сезоне Матвиенко сыграл за "Шахтер" 21 матч. В его активе гол и результативная передача.
- По информации СМИ, посредниками в потенциальном трансфере являются известный агент Артуро Каналес и его партнер украинец Олег Смалийчук.
- Матвиенко может стать вторым украинцем в истории "Арсенала" после Олега Лужного.
- Также Матвиенко может стать третьим представителем Украины, который будет играть в АПЛ. Сейчас в чемпионате Англии выступают Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.