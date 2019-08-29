"Шахтер" назвал заявку на Лигу чемпионов

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"Шахтер" назвал заявку на Лигу чемпионов
"Шахтер" назвал заявку на Лигу чемпионов / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" объявил заявку "А" и "Б" на Лигу чемпионов сезона 2019/2020. "Горняки" стартуют на групповом этапе уже в сентябре.

В заявке "Шахтера" по спискам "А" и "Б" всего 29 футболистов.

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Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 29. Андрей Тотовицкий, 50. Сергей Болбат, 91. Михаил Мудрик, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 23. Андрей Борячук, 45. Даниил Сикан

Своих соперников по групповому этапу "Шахтер" узнает вечером 29-го августа. С потенциальными соперниками "горняков" можно ознакомиться здесь.

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся 17-18 сентября. Финал Лиги чемпионов – 30 мая 2020 года на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.

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Теги: Шахтер Спорт Футбол Лига чемпионов
Источник: shakhtar.com
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