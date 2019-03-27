"Шахтер" обыграл "Олимпик" в спарринге, но потерял основного игрока

Донецкие футбольные клубы "Шахтер" и "Олимпик" заполнили паузу на матчи сборных товарищеским поединком.

Шахтер – Олимпик 4:0

Голы: Фернандо, 43, Нем, 55, Тете, 68, Маркос Антонио, 89

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Поединок "Шахтер" – "Олимпик" состоялся 27 марта в Святошино и закончился со счетом 4:0. После первого тайма "горняки" выигрывали с минимальным счетом после мяча Фернандо.

Во второй половине матча "Шахтер" забил еще трижды, мячи на счету Веллингтона Нема, Тете и Маркоса Антонио. "Олимпик" не смог ответить хотя бы голом.

Также защитник "Шахтера" Исмаили получил повреждения. На 58 минуте бразильца заменил Маркиньос Сиприано. На данный момент отсутствует информация о тяжести травмы ключевого исполнителя "горняков".

К слову, "Шахтер" продолжает подготовку к официальным поединкам. 3 апреля "оранжево-черные" начнут второй этап УПЛ в Александрии, а 7 апреля в четвертьфинале Кубка будут принимать в Харькове киевское "Динамо".

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