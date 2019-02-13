"Шахтер" отдал очередного юного форварда в аренду в "Мариуполь"

Украинский форвард Даниил Сикан, который только зимой присоединился к донецкому "Шахтеру", продолжит карьеру в "Мариуполе".

Азовский клуб арендовал 17-летнего игрока до конца сезона. Таким образом он станет третьим нападающим, после Александра Зубкова и Андрея Борячука, которого "Шахтер" отдал в аренду в "Мариуполь".

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Напомним, Сикан зимой неожиданно покинул львовские "Карпаты" и подписал соглашение с донецким "Шахтером". Игрок провел первый зимний сбор с донецкой командой.

Форвард выступает за юношескую сборную Украины. В УПЛ сыграл один матч за "Карпаты" против луганской "Зари".

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