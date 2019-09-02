"Шахтер" отдал в аренду бразильского полузащитника, играющего на позиции Коноплянки
Полузащитник "Шахтера" Фернандо на правах аренды перешел в лиссабонский "Спортинг".
Соглашение с португальским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте "горняков". Предусмотрена ли в соглашении возможность трансфера игрока — не указано.
В своем дебютном сезоне за "Шахтер" Фернандо сыграл в 22 матчах и забил 2 мяча. Он выступает на позиции левого атакующего полузащитника, где и украинец Евгений Коноплянка, который перешел в "Шахтер".
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