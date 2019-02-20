"Шахтер" отправился на матч Лиги Европы без основного защитника: состав команды

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"Шахтер" отправился на матч Лиги Европы
"Шахтер" отправился на матч Лиги Европы / twitter.com/FCShakhtar

Донецкий "Шахтер" отправился на ответный матч против "Айнтрахта" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

В составе команды нет Тараса Степаненко, который получил красную карточку в первом матче (2:2) и Сергея Кривцова, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек, сообщает пресс-служба "горняков".

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Главный тренер "Шахтера" взял на матч 21 футболиста.

Вратари: Пятов, Трубин, Кудрик;

Защитники: Болбат, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Бондарь, Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Малышев, Марлос, Тайсон, Соломон, Фернандо, Тотовицкий;

Нападающие: Мораес, Кайоде.

Матч Лиги Европы "Айнтрахт" – "Шахтер" состоится в четверг, 21 февраля, на "Коммерцбанк-Арене" во Франкфурте-на-Майне. Начало встречи – в 19:55.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер Лига Европы
Источник: 24 Канал
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