"Шахтер" планирует приобрести еще одного юного легионера

Донецкий "Шахтер" рассматривает возможность покупки правого защитника. В сферу интересов "горняков" попал игрок боснийской "Младости" Неманья Николич.

17-летний Николич является футболистом юношеской сборной Боснии и Герцеговины.

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"Шахтер" хочет приобрести защитника на перспективу, сообщает портал haber.ba.

Николич стал игроком "Младости" в июле 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл 9 матчей за свой клуб.

Ранее донецкий клуб объявил о подписании нападающего "Карпат" Даниила Сикана и переход защитника "Александрии" Валерия Бондаренко. Также ряды дончан пополнил юный полузащитник Манор Соломон.

Зимой "Шахтер" покинул лидер защиты Ярослав Ракицкий. Футболист пополнил ряды российского "Зенита". Ряды дончан также покинул Олег Данченко.

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