"Шахтер" положил глаз на универсального защитника

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Ардиан Исмайли
Ардиан Исмайли / hajduk.hr

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к защитнику хорватского "Хайдука" 22-летнему Ардиану Исмайли.

Скауты "Шахтера" уже просматривали защитника во время матчей "Хайдука", сообщает Slobodna Dalmacia.

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Исмайли предпочитает действовать в центре обороны, но также способен сыграть на позиции правого защитника.

Донецкий клуб мог убедиться в качестве Исмайли во время недавнего товарищеского матча против "Хайдука". Тогда клуб из Сплита выиграл 4:1.

В этом сезоне футболист сыграл 13 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с "Хайдуком" действует до лета 2020 года, а трансферная стоимость составляет 500 тыс. евро.

Отметим, что донецкий клуб во время трансферного окна объявил о приобретении полузащитника израильского "Маккаби" из Петах-Тиквы Манора Соломона, подписании нападающего "Карпат" Даниила Сикана и переходе защитника "Александрии" Валерия Бондаренко.

В то же время ряды "горняков" покинул центральный защитник Ярослав Ракицкий и правый защитник Олег Данченко. Оба перебрались в Россию.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер Трансферы
Источник: 24 Канал
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