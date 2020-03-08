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"Шахтер" потерял двух ключевых игроков перед матчами Лиги Европы с "Вольфбсургом"

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Донецкий "Шахтер" получил серьезные кадровые проблемы перед матчами 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко получил травму мениска. Об этом сообщает Football.ua. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

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Из-за этой травмы Степаненко пропустил матч против "Колоса". Кроме того, Тарас не сможет сыграть в ближайшей игре "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом" 12 марта. Его участие в ответном матче с "волками", а также товарищеских играх сборной Украины с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта), пока под вопросом.

Проблемы со здоровьем имеет и Виктор Коваленко. Хавбек недавно вернулся в общую группу "горняков" после травмы задней поверхности бедра, но на одной из тренировок почувствовал дискомфорт. В программе Тур Online сообщили, что он, вероятнее всего, не сыграет в первом матче против "Вольфсбурга".

  • "Горняки" лидируют в чемпионате Украины, набрав 59 очков после 22 туров.
  • "Шахтер" встретится с "Вольфсбургом" в матчах Лиги Европы 12 и 19 марта.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига Европы Шахтер Новости Спорта Спорт Футбол
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