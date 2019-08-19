"Шахтер" потерял полузащитника на полгода
Полузащитник "Шахтера" Александр Пихаленок выбыл на длительный срок. До конца 2019 года футболист точно не сыграет.
На 74-й минуте вчерашнего поединка со "Львовом" футболист покинул поле из-за травмы.
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По сообщению медицинской службы ФК "Шахтер", у игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление продлится около 6 месяцев.
В ближайшее время полузащитник будет прооперирован.
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Стоит отметить, что из-за повреждения поле покинул и Дентиньо. Но о его состоянии не сообщается.
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