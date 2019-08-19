"Шахтер" потерял полузащитника на полгода

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Александр Пихаленок выбыл на 6 месяцев
Александр Пихаленок выбыл на 6 месяцев / ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Александр Пихаленок выбыл на длительный срок. До конца 2019 года футболист точно не сыграет.

На 74-й минуте вчерашнего поединка со "Львовом" футболист покинул поле из-за травмы.

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По сообщению медицинской службы ФК "Шахтер", у игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление продлится около 6 месяцев.

В ближайшее время полузащитник будет прооперирован.

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Стоит отметить, что из-за повреждения поле покинул и Дентиньо. Но о его состоянии не сообщается.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер
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