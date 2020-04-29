"Шахтер" предложил Коваленко новый контракт, но украинец хочет в Европу

Донецкий "Шахтер" предложил продлить соглашение атакующему полузащитнику Виктору Коваленко.

Как сообщает Corriere dello Sport, сам игрок этого не хочет. Виктор намерен перебраться в один из топ-чемпионатов Западной Европы.

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На подписание Коваленко всерьез настроена "Рома". Однако столичный итальянский клуб намерен оформить отношения с Коваленко, как со свободным агентом для чего придется подождать год или, как вариант, уже сейчас договариваться с "Шахтером" о стоимости перехода.

По данным Transfermarkt, стоимость Виктора Коваленко сейчас составляет 4,8 миллиона евро.

В "Шахтере" все же настроены удержать Коваленко. В частности, отмечается, что варианты у Коваленко есть не только в Италии, но и в Англии.

В этом сезоне Виктор Коваленко провел 21 матч в составе "Шахтера", отличился 1 ассистом и 2 голами.

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