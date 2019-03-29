"Шахтер" приобретет очередного бразильца: названа цена

Донецкий "Шахтер", который во время трансферного окна расстался с центральным защитником Ярославом Ракицким, все еще ищет нового защитника.

Горняки проявляют интерес к 18-летнему центральному защитнику "Ремо" Кевему.

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Как сообщает Globo, представители донецкого клуба наблюдали за его игрой в матче чемпионата штата. Источник сообщает, что "Шахтер" готов заплатить 500 тыс. долларов за 70% прав на игрока.

В то же время "Ремо" не спешит продавать Кевема и планирует сохранить его до конца сезона. Президент клуба заявил, что в клуб поступили три предложения по молодому защитнику.

Одним из конкурентов "горняков" является "Атлетико Паранаенсе". Трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля.

Ранее издание Globo сообщало, что "Шахтер" планирует приобрести футболиста Тете. Впоследствии информация подтвердилась и "Шахтер" официально приобрел футболиста.

"Шахтер" в зимнее трансферное окно приобрел двух легионеров – игрока молодежной сборной Бразилии Маркоса Антонио и хавбека Манора Соломона. Также ряды "горняков" пополнил защитник Валерий Бондаренко. Последний пока не смог достойно заменить Ярослава Ракицкого, который перешел в российский "Зенит".

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