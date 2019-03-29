"Шахтер" приобретет очередного бразильца: названа цена

6 Читати новину українською
Кевем
Кевем / twitter.com/remo100porcento

Донецкий "Шахтер", который во время трансферного окна расстался с центральным защитником Ярославом Ракицким, все еще ищет нового защитника.

Горняки проявляют интерес к 18-летнему центральному защитнику "Ремо" Кевему.

Читайте также: Легионер "Динамо" отказывается покидать клуб: названа неожиданная причина

Как сообщает Globo, представители донецкого клуба наблюдали за его игрой в матче чемпионата штата. Источник сообщает, что "Шахтер" готов заплатить 500 тыс. долларов за 70% прав на игрока.

В то же время "Ремо" не спешит продавать Кевема и планирует сохранить его до конца сезона. Президент клуба заявил, что в клуб поступили три предложения по молодому защитнику.

Одним из конкурентов "горняков" является "Атлетико Паранаенсе". Трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля.

Ранее издание Globo сообщало, что "Шахтер" планирует приобрести футболиста Тете. Впоследствии информация подтвердилась и "Шахтер" официально приобрел футболиста.

"Шахтер" в зимнее трансферное окно приобрел двух легионеров – игрока молодежной сборной Бразилии Маркоса Антонио и хавбека Манора Соломона. Также ряды "горняков" пополнил защитник Валерий Бондаренко. Последний пока не смог достойно заменить Ярослава Ракицкого, который перешел в российский "Зенит".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Голосуй не "по приколу": кто получил бонусы от заявления Вакарчука
сегодня
1353
Теги: Спорт Трансферы Шахтер Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Федерер продемонстрировал невероятную реакцию и выиграл сумасшедший розыгрыш: видео
сегодня 16:52 Федерер продемонстрировал невероятную реакцию и выиграл сумасшедший розыгрыш: видео
6
Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
27 марта 14:02 Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
Станіслав Безушко 305
Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать европейскую лигу вместо АПЛ
сегодня 15:28 Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать европейскую лигу вместо АПЛ
250
Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
сегодня 11:17 Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
52
Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
28 марта 19:31 Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
13
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук