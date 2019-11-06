"Шахтер" проиграл "Динамо" Загреб в Юношеской лиге УЕФА
Футболисты донецкого "Шахтера" U-19 потерпели второе поражение в Юношеской лиге УЕФА. "Горняки" в Хорватии проиграли загребскому "Динамо"
Динамо U-19 – Шахтер U-19 1:0
Гол: Кризманич, 61
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Судьбу матча решил единственный гол. Во втором тайме 18-летний полузащитник хорватов Томислав Кризманич сумел огорчить голкипера дончан Анатолия Трубина. Кризманич отметился забитым мячом на 61 минуте игры.
До финального свистка у "Шахтера" было полчаса, чтобы отыграться. Однако результат на табло не изменился – минимальная победа "Динамо" Загреб.
После четырех туров "Шахтер" является аутсайдером группы с двумя очками в активе. Впрочем, украинский клуб еще сохраняет математические шансы выйти в плей-офф.
"Шахтеру" нужно выигрывать два следующих матча (против "Манчестер Сити" и "Аталанты") и надеяться на поражение англичан и итальянцев в поединках с "Динамо" Загреб.