"Шахтер" провел открытую тренировку накануне матча с "Манчестер Сити": эффектные фото

Футболисты донецкого "Шахтера" провели открытую тренировку перед матчем 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Вечером 25 ноября, сразу после традиционной предматчевой пресс-конференции, футболисты "Шахтера" отработали тренировочное занятие на поле домашнего стадиона "Манчестер Сити".

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Сессия длилась около часа и состояла из разминки и упражнений с мячом, пишет официальный сайт ФК "Шахтер".



Открытая тренировка "Шахтера" / Фото: пресс-служба ФК "Шахтер"

Напомним, поединок 5 тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер" состоится во вторник, 26 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.