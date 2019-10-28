"Шахтер" разработал собственный бренд одежды: лицом стал Дантес, а изюминкой – вещи-трансформеры

Футбольный клуб "Шахтер" разрабатывает собственную линию одежды 1936.brand. Работа над линией одежды ведется совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым.

"1936 – это одежда премиум-сегмента, в которой инновационные технологии встретились с городской практичностью и замысловатыми конструкциями, любовью к которым известен Виктор Анисимов – один из самых опытных в Украине дизайнеров мужской одежды", – сообщает Vogue.

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Лицом коллекции стал известный украинский музыкант Владимир Дантес. 1936 – это год создания донецкого клуба.

В 1936 ставка сделана на вещи-трансформеры – с 36 вещей, которые вошли в первую коллекцию, 19 можно носить несколькими способами, адаптируя их под нужды каждой конкретной ситуации. Да, в дебютной капсуле поклонники функциональной, но при этом качественной и нескучной одежды смогут найти верхнюю одежду, спортивные костюмы, плащи-кимоно, футболки, худые и аксессуары,

– говорится в сообщении.

Первая линия одежды и аксессуаров премиум-сегмента в стиле Sport Couture будет выпущена лимитированным количеством. Продажи бренда стартуют 9 ноября в Киеве.



Первая коллекция 1936.brand / Фото: Владислав Чабаненко

"Коллекция основана на единой идее-мечте, в которой спорт – это больше чем игра, клуб – это особая близость. Жизнь вокруг тебя играет в игры, а иногда ты играешь с ней, – комментирует креативный директор бренда Виктор Анисимов. При этом в 1936 делают акцент на том, что они расширяют границы "околофутбольной моды" и трансформируют ее, что абсолютно точно соответствует сегодняшней повестке дня, когда спорт все глубже проникает в жизнь современного человека, а удобство одежды выходит на первый план".

Промо-ролик бренда