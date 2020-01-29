"Шахтер" сенсационно потерпел первое поражение на сборах

Донецкий "Шахтер" на первом тренировочном сборе в Турции со счетом 0:1 проиграл сербскому "Пролетеру".

Шахтер – Пролетер 0:1

Гол: Радинович, 50

Луиш Каштру в этот раз оставил в резерве лидеров команды, из основных вышел только Кривцов, однако Сергея пришлось заменить перед перерывом из-за повреждения, на поле вышел Матвиенко.

​Смотрите также: "Шахтер" и "Арсенал" согласовали переход украинца Матвиенко, но есть одна преграда

До перерыва "горняки" владели существенным преимуществом в контроле мяча, однако самый опасный момент за первые 45 минут создала сербская команда – с ударом под перекладину справился Шевченко.

А уже в начале второго тайма "Пролетер" вышел вперед – Радинович сместился с фланга в центр и пробил под штангу из-за пределов штрафной. "Шахтер" пытался выровнять положение, однако сербская команда организованно оборонялась и создавала довольно опасные выпады.

В одном из эпизодов мяч прошел рядом со штангой, а на 86-й гол был отменен из-за офсайда. На последних минутах "Шахтер" создал свой лучший момент – Фернандо пробил с острого угла, но голкипер справился.

Это первое поражение "Шахтера" в 2020 году. Ранее "горняки" успели сыграть против польского "Леха" (1:0), румынской "Астры" (0: 1) и сербской "Войводины" (1: 1). 30 января команда Каштру встретится с чешским "Словацко".