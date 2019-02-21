"Шахтер" удивил стартовым составом на матч с "Айнтрахтом"

Донецкий "Шахтер", который сыграет с немецким "Айнтрахтом" ответный матч в рамках 1/16 Лиги Европы, назвал стартовый состав на игру.

Главный тренер дончан Паулу Фонсека решил выпустить со стартовых минут новичка Манора Соломона.

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Шахтер: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Тайсон, Мораес, Марлос, Манор Соломон, Алан Патрик, Исмаили, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко

Айнтрахт: Кевин Трапп, Эван Н'Дика, Лука Йович, Себастьен Алли, Филипп Костич, Мията Гачинович, Мартин Хинтереггер, Себастьян Роде, Давид Абрахам, Макото Хасебе, Данни да Коста

Матч "Айнтрахт" – "Шахтер" начнется в 19:55. Первый матч между командами в Харькове 14-го февраля завершился результативной ничьей 2:2. Дончане с 10 минуты играли в меньшинстве, поскольку был удален Тарас Степаненко.

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