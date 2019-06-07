"Шахтер" уже нашел замену Фонсеке, – СМИ

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Кике Сетьен может возглавить "Шахтер"
Кике Сетьен может возглавить "Шахтер" / Фото из открытых источников

Бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен может возглавить "Шахтер" после отставки Паулу Фонсеки.

Об этом сообщает журналист DAZN, Goal.com и A Bola Бруну Андраде.

Немного ранее: Фонсека покидает "Шахтер": стали известны новые детали перехода тренера

По его информации, 60-летний испанский специалист является одной из приоритетных целей "горняков" на должность главного тренера в случае ухода португальца Паулу Фонсеки из донецкого клуба. При этом экс-помощник Луческу Антонио Заго не входит в список возможных тренеров из-за отсутствия у него лицензии Pro.

Сетьен тренировал "Бетис" в течение двух сезонов. В первом же сезоне "зелено-белые" заняли под его руководством 6-е место и квалифицировались в групповой этап Лиги Европы. Второй сезон получился не таким удачным и Кике покинул клуб после финиша в Ла Лиге на 10-м месте.

До этого 60-летний испанский тренер работал с "Расингом", "Полидепортиво", сборной Экваториальной Гвинеи, "Логроньесом", "Луго" и "Лас-Пальмасом".

Спорт 24 писал, что "Роме" удалось снизить отступные за Фонсеку, которые требовал "Шахтер". "Горняки" хотели за своего тренера 5 миллионов евро. Но стороны сошлись на 2 миллионах евро. При этом сообщалось, что Фонсека готов сам заплатить часть из этих средств.

Паулу Фонсека возглавил "Шахтер" в 2016 году. За три года во главе донецкого клуба он трижды выиграл чемпионат Украины, а также три Кубка Украины. Еще один раз его команда получила Суперкубок Украины.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Шахтер
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