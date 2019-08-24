"Шахтер" выйдет на матч против "Мариуполя" в специальных футболках: фото

"Шахтер" выйдет на матч с "Мариуполем" в особой форме в честь 150-летия Донецка. На игровые футболки будет нанесен логотип города, который в день поединка празднует юбилей

Матч "Шахтер" – "Мариуполь" состоится в воскресенье, 25 августа. Начало встречи в 19:30.

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Логотип Донецка на футболке "Шахтера" на матч с "Мариуполем"

Стоит добавить, что донбасское дерби "Шахтер" – "Мариуполь" станет одним из самых интересных в 5 туре УПЛ. И хотя азовцам не часто удается расстроить горняков, для обеих команд противостояние остается принципиальным.

"Мариуполь" выйдет на поле своего вылета из Лиги Европы, где подопечные Александра Бабича достойно противостояли голландском АЗ. Футболисты уже набрали неплохую форму, вошли в сезон, а "Шахтеру" только предстоят матчи Лиги чемпионов, но за спиной приятная победа в чемпионате над "Динамо". Так что, если это все расслабит дончан, недооценка вполне может сыграть с ними злую шутку.

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Правда, пока все говорит в их пользу. В 42 двух встречах в рамках чемпионата Украины "Шахтер" 39 раз выиграл и три раза сыграл с "Мариуполем" вничью. Более того, вот уже шесть матчей азовцы не могут забить горнякам хотя бы один мяч. Что же касается ближайшего матча, то аналитики Parimatch дают 85% на победу дончан и 10% на ничью.

Не стоит также забывать, что матч "Мариуполя" с "Динамо" в 4-м туре был перенесен и поэтому у азовцев было больше времени на отдых и подготовку, чем у "Шахтера", который ездил играть во Львов. А турнирные баллы одинаково ценны для всех. "Мариуполь" не менее горняков хочет в следующем сезоне вновь сыграть в еврокубках и выступить успешнее, чем в этот раз.

Главная сложность для "Мариуполя" заключается в том, что в составе команды немало футболистов, арендованных у "Шахтера". Среди них есть и ключевые исполнители. Все они, согласно договору, не смогут сыграть против "горняков". Впрочем, это может стать и положительным моментом. Ведь Александр Бабич выпустит на поле тех, кто получает меньше игровой практики, и эти футболисты сделают все, чтобы показать себя с сильной стороны и закрепиться в основе.