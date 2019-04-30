"Шальке" нашел нового тренера для украинца Коноплянки

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Давид Вагнер возглавит "Шальке"
Давид Вагнер возглавит "Шальке" / Фото из открытых источников

Экс-наставник "Хаддерсфилда" Давид Вагнер летом возглавит "Шальке", за который выступает Евгений Коноплянка.

"Шальке" уже договорился с Давидом Вагнером, сообщает Sky Sport Germany. Сейчас исполняющим обязанности наставника "кобальтовых" является Хуб Стевенс.

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Вагнер занимал пост главного тренера английского клуба с ноября 2015 года и по итогам сезона 2016/2017 сумел вывести клуб в премьер-лигу. По итогам прошлого сезона "Хаддерсфилд" занял 16 место.

В этом сезоне после ухода Вагнера с английского клуба "терьеры" не смогли выбраться из зоны вылета и уже оформили вылет в Чемпионшип.

47-летний тренер выступал за "Шальке" в качестве футболиста с 1995-го по 1997 год. В качестве тренера он также работал со второй командой дортмундской "Боруссии".

На данный момент "Шальке" находится на 15 месте Бундеслиги, в шаге от зоны вылета. От матчей плей-офф на выбывание "гельзенкирхенцев" отделяет 6 очков.

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Теги: Спорт Новости Спорта Евгений Коноплянка Шальке Футбол
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