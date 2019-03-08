"Шальке" продаст Коноплянку: названа цена на игрока

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка близок к тому, чтобы покинуть немецкий клуб уже в ближайшее время.

Вингер оказался в списке игроков "Шальке" которых руководство немецкого клуба хочет продать.

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Как сообщает Bild, "Шальке" согласен отпустить Коноплянку за сумму от 3 до 5 млн евро. Главной причиной продажи футболиста является его высокая зарплата. По информации источника, Коноплянка зарабатывает в Германии около 5 млн евро за сезон.

При этом Евгений не является игроком основного состава. В текущем сезоне украинец сыграл за немцев 17 матчей во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.

Кроме того, летом руководство "Шальке" планирует ряд изменений. В частности, отправить в отставку главного тренера Доменико Тедеско. Сейчас "кобальтовые" только на 14 месте в чемпионате Германии и рискуют опуститься в зону вылета.

Зимой ряд СМИ связывали Коноплянку с турецкими клубами. Коноплянка был близок, чтобы перейти в "Бешикташ", однако стамбульский клуб отказался от украинца из-за высокой зарплаты.

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