Шансы "Манчестер Юнайтед" победить ПСЖ в Лиге чемпионов выросли после назначения Сульшера

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Оле Гуран Сульшер
Оле Гуран Сульшер / Sportbox

После зимнего перерыва наконец возвращаются матчи Лиги чемпионов. И среди первых матчей 1/8 финала болельщиков ждет одно из самых интересных противостояний этой стадии – "Манчестер Юнайтед" будет принимать ПСЖ. И для обеих команд это первая встреча в еврокубках. Зато в составе парижан выступает Ди Мария, перебравшийся во Францию из МЮ в 2015 году.

Сразу после жеребьевки аналитики Parimatch оценивали шансы британцев на победу в 26% (47% давали ПСЖ). Но после отставки Моуринью и назначения Сульшера расклады существенно изменились. Теперь у МЮ 36%, а у парижан 37% (26% на ничью).

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Новый рулевой "красных дьяволов" выдал победную серию в чемпионате Англии и заставил экспертов пересмотреть свое мнение. Правда, что касается выхода в 1/4 финала, то здесь по шансам все еще лучше выглядит ПСЖ: 65% против 35% в МЮ.

Однозначного лидера в этом противостоянии выделить сложно. В борьбе за путевку в следующую стадию очень много будет зависеть от результата первого матча. Обе команды это понимают и, вероятно, могут постараться сыграть максимально осторожно. Минимальная победа хозяев сохранит интригу, а вот ничья или победа гостей, скорее всего, решит исход борьбы.

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Хотя, в целом, обеим командам в плей-офф Лиги чемпионов не сильно везет в последнее время. "Манчестер Юнайтед" не выходил в четвертьфинал с сезона 2013/14. ПСЖ в двух предыдущих розыгрышах вылетал на первой же стадии плей-офф (сначала парижане уступили "Барселоне" и "Реалу"). В своей истории манкунианцы 10 раз играли в 1/8 финала и прошли дальше в шести случаях.

Кстати, на своем поле МЮ французам не проигрывал никогда (10 побед и три ничьи). ПСЖ четыре раза выиграл битву за четвертьфинал (причем дважды у лондонского "Челси") и два раза ее проиграл.

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Теги: Спорт Футбол ПСЖ Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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