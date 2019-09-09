Шансы Украины и других сборных пробиться на Евро-2020

В квалификации на Евро-2020 команды перевалили за экватор. Кто-то сыграл уже шесть матчей, у других сборных – только по три игры. Но уже есть явные фавориты отбора, а также команды, которые потеряли шанс пробиться на Евро-2020.

Сборная Украины

Шансы у наших футболистов пробиться на Евро-2020 очень большие. Команда после пяти туров имеет 13 набранных очков. Что является определенным рекордом для нашей сборной. При такой ситуации в группе, украинцам будет достаточно набрать всего три очка, чтобы гарантировать себе место на Евро-2020. При этом сборную Украины ожидает два домашних матча – против Латвии и Португалии, а также выезд в Сербию.

Читайте также: : Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020

Португалия, Сербия и Люксембург

Среди трех остальных команд в группе B, где выступает Украина, больше всего шансов – у Португалии. Действующие чемпионы Европы пока имеют пять очков. Но они сыграли лишь три тура. Сербия и Люксембург сыграли по четыре матча и набрали четыре очка. Эти команды еще ожидает два очных противостояния. Но сербы сыграли два матча с португальцами и будут принимать дома украинцев. Зато сборная Люксембурга еще не играла против Португалии. Относительно последних, то они сыграют по два матча с Литвой и Люксембургом, а также матч в Украине.

Читайте также: Португалия победила Сербию в отборе Евро-2020, команды забили шесть голов



Сборная Португалии

У Литвы практически нет шансов пробиться на Евро-2020. Только теоретические.

Группа A

Здесь среди фаворитов сборная Англии. "Три льва" сыграли только три тура, и во всех трех матчах победили. На втором месте неожиданно оказалась сборная Косово. Команда сыграла четыре матча – две победы и две ничьи. Третьи чехи тоже дважды выиграли, но дважды и проиграли. И стоит отметить, что косовары еще не встречались с англичанами в этом отборе, поэтому их шансы после этих матчей могут пошатнуться.



Сборная Англии

Черногория и Болгария – среди аутсайдеров.

Группа C

Одна из самых сложных ситуаций. В группе, где есть сборные Германии и Нидерландов, лидирует Северная Ирландия – четыре матча и четыре победы. Но ни с немцами, ни с голландцами они еще не играли. Зато эти топ-сборные уже сыграли между собой и обменялись выездными победами.

Читайте также: Нидерланды вырвали победу у Германии в драматичном матче с шестью голами

Поэтому стоит дождаться, когда Северная Ирландия сыграет с одной из этих сборных (9 сентября дома против Германии). Шансы Беларуси и Эстонии в такой группе – призрачные.

Группа D

Достаточно ровная группа без явного фаворита до начала. Поэтому лидерство Ирландии не вызывает удивления. Швейцария хоть и идет третьей, по потерянным очкам имеет столько же, как и лидер. Как и Дания, набравшая восемь очков, но сыгравшая на одну игру меньше. При том что швейцарцы сыграли дома лишь один матч – как раз против Дании. Поэтому именно эта тройка и будет бороться за две путевки.



Сборная Ирландии

Грузия сохраняет теоретические шансы на проход. Гибралтар, который в этом отборе не забил ни одного гола, на Евро-2020 не сыграет.

Группа E

Здесь неожиданное лидерство захватила сборная Венгрии. Все из-за того, что они дома обыграли двух других фаворитов группы – сборные Хорватии и Уэльса.

При этом ситуация в группе осложняется тем, что шесть очков, как и Уэльс, набрала сборная Словакии. Словаки, если и не пробьются на Евро-2020, то точно внесут значительные изменения в турнирную таблицу.

Азербайджан здесь скорее как команда для набирания очков – ни одной победы и почти отсутствие шансов.

Группа F

Испания тут явный фаворит – шесть побед в шести матчах. Но "фурия роха" ожидает два выезда к двум мощным сборным – Швеции и Норвегии, а также домашний матч с явным аутсайдером Мальтой. Еще один матчи против Румынии тоже дома.



Сборная Испании

Больше всего шансов на второе место у Швеции. Их ожидает домашний матч против лидера и игра дома против Фарерских островов. Самым трудным будет выездной матч против Румынии, которая идет третьей.

Норвегия тоже сохраняет шансы. Поэтому именно Швеция, Норвегия и Румыния и будут бороться за вторую путевку на Евро-2020 от этого секстета.

Группа G

Польша попала в довольно ровную группу. И удерживает там сейчас лидерство. Команда уже сыграла с двумя другими претендентами на выход на Евро-2020 на выезде на их поле, а теперь ожидает Австрию и Словению дома. Правда, команду еще ожидает тяжелый выезд в Израиль, который тоже среди претендентов.

Австрия сыграла с лидерами дома, и теперь будет играть в Польше и Словении. Сама Словения имеет три домашних матча впереди. Поэтому у нее больше всего шансов на второе место. Израиль, напротив, три матча проведет на выезде против главных конкурентов.

Северная Македония тоже имеет шансы. Но игра команды и ее результаты довольно неоднозначные. Латвия с одним забитым и 19 пропущенными голами – явный аутсайдер.

Стоит увидеть: Вратарь сборной Латвии забил курьезный автогол

Группа H

Сразу три команды набрали по 12 очков после пяти сыгранных матчей – Франция, Турция и Исландия. Выбрать одного лишнего среди них будет довольно сложно. Ведь каждая из команд обыграла одного из соперников дома, но уступила другому на выезде. Поэтому все будет определяться в следующих матчах. Или пока кто-то из них не оступится в матчах с тремя другими командами в группе – Албанией, Молдовой или Андоррой.

Читайте также: Матч Франция – Албания начался со скандала: гости отказались выходить на игру из-за гимна



Сборная Исландии

Группа I

Бельгия тоже победила в пяти матчах. Но "красные дьяволы" так и не сыграли с главными конкурентами на их поле. Среди них Россия, Казахстан и Шотландия. Но только Россия может поспорить с бельгийцами за лидерство в этой группе. Команда имеет 12 очков и три домашних матча с лидерами.

Группа J

Здесь лидируют Италия и Финляндия. Босния и Герцеговина значительно ухудшила свои шансы, когда проиграла на выезде Армении. Последние их обошли и теперь третьи. Но отставание в три очка отыграть будет трудно. Несмотря на то, что с лидерами сборной Армении играть на выезде.

Читайте также: Сборная Италия победой над Финляндией продолжила уникальную серию, которая длится 13 лет



Сборная Италии

Шансы Греции довольно мизерные. Особенно после того как команда дома сыграла вничью с Лихтенштейном.