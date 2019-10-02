Шаран и Панькив: о Генте, Яремчуке и "Арене Львов"

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран и голкипер команды Юрий Панькив провели предматчевую пресс-конференцию перед игрой с "Гентом" в Лиге Европы.

Как чувствуют себя игроки "Александрии"

Панькив. Все в порядке. Ребята настроены по-боевому. Соглашусь с Владимиром Богдановичем, что в Германии было волнение. Надеюсь, что оно осталось там, и в матче против "Гента" могу пообещать, что будет 100-процентная самоотдача.

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Такой город как Львов заслуживает хорошего футбола. Надеемся на завтрашнюю поддержку львовян. Знаем, что наших болельщиков будет много.

О Яремчуке

Шаран. Я не могу сказать, что он мой воспитанник, так как он только полгода пробыл в аренде в "Александрии". Роман Яремчук заслуживает только похвалы, потому что он сильно прибавил в игре. Стал крепким, коренастым. Скажу откровенно – мы просмотрели пять матчей "Гента". С Романом и без Романа – это две разные команды. Это могу сказать и за Игоря Пластуна, играл во львовских "Карпатах". Я понимаю, что у них тоже будет вдохновение завтра здесь сыграть. Ведь Яремчук забил первый гол за сборную Украины на "Арене Львов". Я надеюсь на Юрия Панькива, что они не дадут ему забить.

О пенальти от Яремчука

Панькив. К каждому матчу готовимся, просматриваем, знаем кто в большинстве случаев пробивает. Надеюсь, что пенальти не будет. Игра может быть по-разному. А если будет, то мы с этим справимся.

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О "Генте"

Шаран. Это мощная команда. У них габаритные игроки – 1,90 метра центральные защитники имеют. И нападающие. Высокорослые игроки. Но они играют в комбинационный футбол. Очень импонирует эта тактическая схема. Потому что многие меняют позиции, много контроля мяча. Хорошо включаются, несмотря на свой возраст, два крайних защитника. Потому что одному 33 года, а другому 31 год. Но они полностью закрывают фланги. Команда очень мощная при стандартных положениях. Особенно камерунский легионер Майкл Нгадуе-Нгаджуи. Команда хорошего уровня.

О матче во Львове

Шаран. Буду откровенен. У меня больше волнения перед поединками чемпионата Украины. Не знаю почему, лично у меня там присутствует волнение. Но главное, чтобы не было волнения у ребят завтра. Мы два дня уже во Львове, для того, чтобы потренироваться на "Арене Львов". Главное, чтобы мы восстановились от домашнего поединка со Львовом. Я надеюсь, что все будет хорошо, несмотря на то, что есть проблемы по травмированным игрокам. Это Шендрик и Протасов, которые не смогут сыграть. А так я вижу, что все хотят показать себя в домашнем поединке с лучшей стороны. Тем более, что много александрийцев прибудет во Львов. Приедут мои друзья. Мне приятно было побывать в спортивном интернате, где я учился, увидеть своего тренера.

Какой поддержки от львовских болельщиков ожидает "Александрия"

Шаран. Хотелось бы увидеть такую поддержку, которая была в матчах предыдущего этапа в Александрии. Когда там происходили поединки. Как было приятно выходить на небольшой стадион "Ника", когда была такая атмосфера, аж хотелось самому играть. Мы понимаем, что завтра будет пол стадиона заполнено. Надеемся на хорошую поддержку, которая придаст вдохновения и сил нашей команде.