Шевченко заявил, что хочет возглавить легендарный клуб

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко выразил желание поработать в топ-клубе. Шевченко заявил, что в будущем хочет возглавить итальянский "Милан".

Как сообщает Sky Sport Italia, Шевченко в данный момент сосредоточен на работе в сборной Украины. Однако он заявил, что возглавить "Милан" – одна из его главных целей.

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Я бы хотел, чтобы это однажды случилось. Я всегда храню это в своем сердце, и я очень люблю фанатов. Посмотрим, но это одна из моих целей. Однако сейчас я думаю только о сборной Украины,

– сказал Шевченко.

По словам Шевченко, "Милану" нужно постараться закончить сезон как можно лучше.

"Все должны отдавать максимум сил на поле, чтобы показать уважение к болельщикам. А потом посмотрим, что произойдет, и что нам принесет будущее", – сказал Шевченко.

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Шевченко – легенда миланского клуба. Он выступал за "Милан" с 1999 до 2006 года, а также с 2008 по 2009. В составе команды он стал обладателем "Золотого мяча".

За итальянский клуб Шевченко сыграл 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 ассистов.

Сейчас контракт Шевченко со сборной Украины подходит к концу. Ожидается, что он продолжит соглашение, чтобы выступить на Евро-2020 в 2021 году.

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