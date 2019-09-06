Шевченко назвал главную проблему сборной Украины перед матчем против Литвы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел предматчевую пресс-конференцию перед игрой с Литвой.

О стандартах у литовцев

Стандарты – хорошее оружие при хороших исполнителях. Я думаю, это один из вариантов, над которыми они работали. Я понимаю тренера сборной Литвы. Таким образом у них возникает возможность быть агрессивными и опасными на собственном поле.

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Почему не тренировались в Украине

Там нет синтетических полей такого качества. В Киеве есть искусственное поле, но оно не такое, как в Вильнюсе. Синтетические покрытия сильно отличаются по отскоку, перемещению мяча. Лишний раз привозить футболистов на поле мы не захотели. Мы решили тренироваться на нормальном газоне, а уже по прибытии в Литву испытать местное поле и готовиться к игре.

Персоналии в сборной Литвы

Не люблю выделять игроков индивидуально. Играя дома при полных трибунах любая команда будет иметь желание показать хороший футбол. Мы готовимся к серьезному матчу, и серьезному сопротивлению соперников.

О задачах на игру

Мы с уважением относимся ко всем командам. Завтрашняя игра должна помочь нам приблизиться к нашей цели. Понимаем, что победа для нас значительно важнее. Перед нами стоит задача – выиграть этот матч.

Действительно приятные слова Урбонаса об аншлаге благодаря сборной Украины. Мы с уважением относимся к команде Литвы, однако перед нами стоит задача, на решении которой мы сконцентрированы.

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О предыдущих матчах с Литвой

Нет смысла вспоминать прошлое. Завтра нас ждет тяжелый матч. Моя роль в качестве игрока позади. Как тренер я должен подготовить команду к завтрашнему матчу, чтобы она смогла решить поставленную задачу.

О "проблемах" перед матчем с Литвой с заявкой на матч

Кого придется отсеять? Дается определенное время игрокам. Мы всех пересмотрим во время тренировки. С тем отношением и подходом, с которым они приезжают в сборную и тренируются, трудно выбрать кого-то. Но приходится это делать.