Шевченко назвал главный недостаток сборной Украины перед матчами отбора на Евро-2020

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Андрей Шевченко назвал главный недостаток национальной команды Украины перед матчами отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Об этом Андрей Шевченко рассказал в интервью FootballHub.

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"Футболисты с чемпионата Украины обязаны быть в хорошей форме. Многие из них получали игровое время, играли, поэтому и цикл такой как раз. Хорошо, что две последние игры у нас [в чемпионате] в течение четырех дней, будет время восстановиться и подготовиться нормально.

Проблематика – это наши ключевые игроки, которые травмированы. Но опять же: я вызвал большое количество игроков, чтобы посмотреть состояние каждого,
– заявил главный тренер сборной Украины.

К слову, 1 июня состав национальной команды пополнится игроками из украинской Премьер-лиги, последние матчи которой будут сыграны 31 мая.

Напомним, после 2 туров отбора к Евро-2020 "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 2 очка. Матчи против Сербии и Люксембурга пройдут на "Арене Львов" 7-го и 10 июня соответственно.

Также 27 мая стало известно, что в связи с повреждением Дениса Бойко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав команды голкипера "Александрии" Юрия Панькова.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Евро-2020 Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко
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