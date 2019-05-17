Шевченко назвал состав сборной Украины на мате против Сербии и Люксембурга
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал полный список игроков, вызванных для подготовки и участия в квалификационных матчах Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).
Всего в списке – 31 исполнитель. К игрокам из иностранных чемпионатов, которых наставник вызвал ранее, добавились футболисты, выступающие в отечественной Премьер-лиге.
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Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все –"Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – "Динамо" Киев), Александр Караваев ("Заря" Луганск), Василий Кравец ("Луго", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).
Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – "Шахтер" Донецк), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).
Сбор национальной команды начнется 25 мая в Харькове.