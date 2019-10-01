Шевченко не возглавит "Милан": объясняем почему

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко главная медиаперсона в последние дни в Италии. Все потому, что тамошние СМИ связывают украинца с "Миланом". Вроде бы Шевченко возглавит "россонери".

Лучшие времена "Милана" уже давно позади: в последний раз клуб выигрывал Серию А еще в 2011 году, после чего тотально доминирует "Ювентус". В Лигу чемпионов "россонери" пробивались еще в сезоне 2012/2013. Это далеко не те результаты, которые "Милан" демонстрировал в начале 2000-х.

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После сезона 2013 года лучший результат "Милан" продемонстрировал в Серии А в сезоне 2018/2019. "Россонери" заняли 5-ю строчку, которая предусматривала участие в Лиге Европы. И "Милан" принял решение отказаться от участия в еврокубковом сезоне. "Милан" договорился с УЕФА о том, что за отказ от участия в турнире клуб получит дополнительное время на решение вопросов с финансовым фэйр-плей.

Почему Шевченко не будет в Милане

1. Андрей Николаевич имеет действующий контракт со сборной Украины. После неудачной отборочной кампании на чемпионат мира 2018 сейчас "сине-желтые" демонстрируют прекрасный футбол в квалификации Евро-2020. Украинская сборная с 13 очками на первой строчке и за шаг до попадания на чемпионат Европы. Если в начале работы Шевченко в сборной к нему относились скептически, то теперь руководителя в прямом смысле "носят на руках".

Вместе с Мауро Тасотти и Андреа Мальдерой Шевченко удалось создать конкруентную сборную Украины. "Кинет" ли Андрей Николаевич команду за менее чем год до Евро-2020 – вряд ли. Для Шевченко работа в сборной Украины – это первый "светлый" пункт в резюме. Удачное выступление на Евро-2020 – чрезвычайно эффектный результат для молодого тренера.

2. Шевченко нельзя назвать кризисным тренером. На данный момент сложно охарактеризовать Шевченко как тренера. В основном эксперты склоняются к тому, что Андрей Николаевич хороший менеджер (управленец). То есть он удачно построил работу всех сотрудников.

"Милан" сейчас в глубоком кризисе, и команде нужен кризисный менеджер, который имеет опыт вытаскивания команд из ямы. Команда не может выиграть три матча подряд. Всего в пассиве "россонери" 4 поражения и 16-е место в турнирной таблице. Миланцы "дожились" до того, что их собственные болельщики аплодировали голу хавбека "Фиорентины" Франку Рибери.

Куда более логичным выглядит вариант с приглашением в "Милан" Клаудио Раньери или же Эусебио Ди Франческо (оба без работы).

3. Возглавить "Милан" – риск для Шевченко. Уважающий себя Тренер не бросит работу в одной команде ради неизвестного будущего в другой. Шевченко будет сложно работать в "Милане" с самого начала, поскольку под его руководством будет команда, которую он не строил. В частности, футболисты не прошли сборы вместе с Шевченко и его штабом, а некоторые игроки могут не соответствовать требованиям.

Очевидно, что "Милан" является грандом итальянского футбола, и на команду оказывается невероятное давление со стороны "тифози" и СМИ. Шевченко придется сразу давать результат, чего он априори не может гарантировать. Если у него не получится в "Милане" – это будет плохой старт клубной карьеры.

4. У "Милана" нет определенного вектора. За два года в клубе сменились два президента. 13 апреля 2017 года "Милан" был официально продан китайско-американскому холдингу "Rossoneri Sport Investment Lux".

Команду возглавил Винченсо Монтелла, и для него были приобретены Леонардо Бонуччи, Андре Силва, Андреа Конти, Хакан Чалханоглу, Маттео Мусаккьо, Рикардо Родригес, Лукас Билья, Кессье, Никола Калинич и Фабио Борини. "Милан" попытался пойти по схеме ПСЖ и "Манчестер Сити", но из этого ничего не вышло. Монтелла провалился, и его заменил Дженнаро Гаттузо.

11 июля 2018 года "Милан" перешел во владение американского инвестиционного фонда "Elliott". Это произошло из-за неуплаты по кредитной задолженности перед фондом уже бывшим владельцем клуба Ли Юнхун. Новым президентом "россонери" стал Паоло Скарони – итальянский бизнесмен и финансист, ранее входивший в совет директоров клуба.

5. "Милан" провалил трансферное окно. Итальянцам не удалось заманить звездных футболистов, которые бы позволили бороться за высокие места в Серии А. Если "Интер" сумел приобрести звездных Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку, то лагерь "россонери" усилил арендованный у "Айнтрахта" Анте Ребич и защитник "Реала" Тэо Эрнандес. Также "Милан" выкупил Франка Кессье у "Аталанты" и приобрел у "Лилля" перспективного Рафаэля Леао.

Есть несколько вариантов, при которых Шевченко может возглавить "Милан". Первый вариант – Андрей Николаевич будет совмещать работу в сборной Украины и "Милане". Такое развитие событий реально тем, что уже на следующей неделе сборная Украины может решить вопрос выхода на Евро-2020. Следующие важные матчи украинцы сыграют уже в июне на Евро-2020, когда клубный сезон будет завершен.

Второй вариант – Шевченко возглавит "Милан" летом 2020 года, подписав предварительное соглашение сейчас. Такие контракты не новы для современного футбола. Именно по такой схеме Пеп Гвардиола пришел в "Баварию" и "Манчестер Сити". Но пока фанатам сборной Украины переживать нечего. Шевченко остается в сборной, о чем заявил итальянским СМИ.