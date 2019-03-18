Шевченко о натурализации Мораеса, игру с Португалией и вызов Ракицкого

Главный тренер сборной Украины пообщался с прессой перед началом собрания главной команды. Среди тем – получение украинского гражданства форвардом "Шахтера" Жуниором Мораесом и игра со сборной Португалии 22 марта. Не обошлось и без вопроса о Ярославе Ракицком, который перешел в российский "Зенит" и не получил вызов на этот сбор.

– Сейчас много говорят о натурализации Жуниора Мораеса. Сможет ли он усилить нашу сборную уже в поединке с Португалией?

– Это для меня новость. Сейчас я еще не владею информацией. Если он действительно получил украинский паспорт, то обязательно свяжемся с ним и узнаем. Если он действительно будет иметь украинское гражданство, я буду рассматривать его в качестве кандидата.

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– Первый матч вы проведете против сборной Португалии – действующего чемпиона Европы. Какой будет стратегия на игру?

– Против лучших игроков мира, против Криштиану Роналду стратегию разработать очень трудно. Он находится в прекрасной форме, а мы должны работать над командной игрой. Я не вижу шансов играть с ним индивидуально. Мы должны построить нашу игру за счет коллективизма. Нам нужно отодвинуть Криштиану дальше от ворот. Хет-трик, который он сделал в последнем матче Лиги чемпионов, еще раз говорит о том, что возраст для него – не помеха. Те самые замечательные качества, отличная игра в штрафной... Мы посмотрели немало поединков сборной Португалии и прекрасно представляем ее возможности.

– В сборной нет Ярослава Ракицкого. Можете прокомментировать это решение

Я не общался с Ярославом ни тогда, когда он принимал решение сменить клуб, ни после того. Я как главный тренер действию в интересах сборной и вызываю тех игроков, которые находятся в лучшей форме. Для меня этот вопрос исчерпан.

– В каком состоянии находятся футболисты, которые прибыли в сборную, и какая программа подготовки к ближайшему матчу?

– Мы вызвали большое количество исполнителей, даже чуть больше, чем поедет в Португалию и Люксембург. Это связано с тем, что динамовцы провели много поединков. Поэтому мы должны оценить готовность наших игроков и посмотреть на их физическое состояние. Сейчас у нас будет четыре дня полноценной подготовки. Сейчас все в норме, только Коваленко чувствует небольшой дискомфорт. Он прошел тестирование, посмотрим.

– Все ли линии доукомплектованы, нет ли каких опасений?

– Пока все нормально, во всех линиях есть полноценная конкуренция. А уже по результатам тренировок мы будем принимать решение, разговаривать с игроками.

– Часто в сборную исполнители приезжают в разном психологическом состоянии, связанном с выступлениями в клубах. Ваши секреты решения этого вопроса, в частности, с игроками "Динамо" после матчей с "Челси"?

– Это моя главная задача при встрече с футболистами. Они должны перестроиться и оставить любые клубные вопросы. Они приехали в совершенно другую атмосферу, с другими задачами. Мне помогает сознание игроков и их мотивация.

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Сейчас нас ждет тяжелый поединок с Португалией, и каждый из футболистов понимает, что есть шанс реабилитироваться за любые клубные неудачи. Это для них дополнительный стимул.

– Будут два поединка с разными соперниками. Как не расслабиться перед Люксембургом?

– Психологически? Три очка дают за победу в любой игре. Чтобы достичь нашей цели и попасть на первенство Европы, в каждом матче надо набирать максимум очков. И каждый из игроков это понимает...

– Не секрет, что и у "Динамо", и у "Шахтера" есть проблемы в обороне. Как вы думаете решать эту проблему и не собираетесь ли задействовать Зинченко слева в защите, где он прекрасно играет в "Манчестер Сити"?

Так, он отлично действует последние два месяца. И для нас это большой плюс. Ранее он играл у нас в средней линии, но, может, рассмотрим вопрос и с его игрой в обороне. Прежде всего надо посмотреть, кто в каком состоянии, а там будем решать. У нас есть четкая стратегия на эту игру. Важно, чтобы футболисты подошли мотивированными и в хорошем физическом состоянии. Португалия – классная команда, она играет дома, хорошо держит мяч, поэтому у нас будет много работы.

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– Учитывая травму Ярмоленко Марлос сыграет на правом фланге или внутри?

– Марлос, как и Зинченко, может действовать на нескольких позициях. Определимся ближе к матчу.

– Кого бы вы могли выделить среди игроков сборной Люксембурга – не самого грозного нашего соперника?

– Кого-то из игроков выделить трудно, но я имею список их исполнителей. Я думаю, что эта команда хорошо обороняется, играет с большим желанием дома. У них есть несколько высоких футболистов, которые отлично действуют при стандартных положениях. Поэтому мы должны подойти к этой игре максимально серьезно.