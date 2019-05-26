Шевченко объяснил, почему вызвал травмированного Ярмоленко на матчи сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами в начале сбора национальной команды. Он объяснил, почему вызвал на сбор Андрея Ярмоленко, который предыдущие шесть месяцев пропустил из-за травмы.

Напомним, Андрей Ярмоленко получил травму в матче за "Вест Хэм" еще 20 октября. Он травмировал ахиллово сухожилие, и до конца сезона так и не сыграл ни одного матча. Даже в сборную Украины футболист прибыл не вполне готовым. Это подтвердил и Андрей Шевченко.

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"У Андрея – свободный график работы. После шести месяцев отсутствия из-за травмы важнейшая задача для него – восстановиться. Он только начал этот процесс, поэтому никто не будет форсировать его подготовку. У Андрея на тренировках свои задачи. Сегодня он поиграл немного нейтральным, посмотрим, как отреагирует его нога, и после этого уже будем принимать решение относительно его дальнейшей работы. Думаю, парню надо дать покой в этот момент. Очень хорошо, что Ярмоленко присоединился к нам. Он поможет и психологически, ведь является опытным игроком, который давно в команде, имеет огромный авторитет и является настоящим профессионалом. То, что он здесь с нами сейчас, – психологически важно в преддверии ближайших двух игр", – рассказал Андрей Шевченко.

Ярмоленко на тренировке сборной Украины (фото: Федерация футбола Украины)

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Напомним, сборная Украины в сокращенном варианте собралась в Харькове на сбор. Не прибыли игроки УПЛ, которые еще играют матчи чемпионата. В планах сборной Украины – товарищеская игра против "Днепр-1" 29 мая. А уже 7 и 10 июня сборная Украины сыграет два официальных матча – против Сербии и Люксембурга. Обе игры отбора на Евро-2020 состоятся на "Арене-Львов".