Шевченко отправил Коноплянку из сборной в донецкий "Шахтер"

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Шевченко отправил Коноплянку из сборной в донецкий "Шахтер"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отпустил полузащитника Евгения Коноплянку в лагерь "Шахтера". "Горняки" сыграют товарищеский матч с "Колосом".

Товарищеский матч состоится в четверг, 5 сентября, в 11:00. Как пояснил свое решение Андрей Шевченко, это нужно для того, чтобы Коноплянка получил игровую практику перед матчем сборной. Ведь он пропустил летние сборы, пока искал себе новую команду.

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"Важно, чтобы Женя вообще начал играть и набирать кондиции. Ради этого мы и отправляем его в клуб, чтобы он получил игровую практику там. Потом он вернется к нам, и мы уже будем смотреть, что делать дальше", – прокомментировал ситуацию Шевченко в комментарии Tribuna.com.

Коноплянка попал в стартовый состав "Шахтера" на матч против "Колоса". Других сборников в этом матче нет.

Стоит добавить, что другие игроки сборной Украины в это время проведут утреннюю тренировку, а после обеда отправятся в аэропорт "Борисполь". На 17:30 запланирован вылет чартерного рейса Киев – Вильнюс. Матч Германия – Украина состоится 7 сентября. Начало в 19:00.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер Евгений Коноплянка Сборная Украины по футболу
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