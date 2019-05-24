Шевченко получил необычный подарок от "Милана": фото

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / focus.ua

Главный тренер сборной Украины похвастался подарком от его бывшего клуба – итальянского "Милана".

Андрей Шевченко опубликовал фотографию, где он держит новую футболку "Милана", На ней его фамилия и традиционная "7".

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Стоит добавить, что уже с 25 мая Андрей Шевченко будет заниматься подготовкой сборной Украины к матчам против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня. Это будут матчи отбора на Евро-2020.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Милан Андрей Шевченко
Источник: 24 канал
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