Шевченко попал в топ-10 лучших тренеров сборных

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Андрей Шевченко / ffu.ua

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров национальных команд. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала результаты голосования своих членов (90 стран мира), которые определяли победителя.

Восьмое место занял главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Шевченко набрал 48 баллов респондентов, что стало новым рекордом для Украины. Ранее максимальное количество баллов получал в 2005 году Олег Блохин (28).

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Что достиг Шевченко в 2019 году?

Под руководством Шевченко сборная Украины успешно квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года.

"Сине-желтые" выиграли группу, в которые играли против действующих чемпионов Европы португальцев.

Сборная Украины не проиграла ни одного поединка в 2019 году. До этого украинской сборной не удавалось покорить такое достижение.

К слову: Игрок сборной Украины вошел в символическую сборную отбора Евро-2020

Также в топ-25 лучших вошел Александр Петраков – наставник сборной Украины U-20. Летом под руководством Петракова сборная Украины выиграла чемпионат мира U-20.

Победителем опроса стал наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш – триумфатор премьерной Лиги наций УЕФА.


Результаты голосования за лучшего тренера национальных сборных / iffhs.com

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Новости Спорта Спорт Футбол
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